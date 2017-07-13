Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменным в мае.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение июньского показателя.

За последние 12 месяцев индекс PPI вырос на 2.0%, замедлив темпы повышения с +2.4% в мае.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 1.9% в сравнении с +2.1% в мае.