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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2017 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 09:58

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "МНИБ"
Эмитенты:   Росбанк

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "МНИБ" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Росбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 18 июля 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 17 июля 2017 года на сайте АСВ, а также 19 июля 2017 года в газете "Московская правда".

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