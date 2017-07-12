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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2017 г.Российский рынок: итоги 11 июля
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 11 июля

Эмитенты:   АЛРОСА  |  Аэрофлот  |  Газпром  |  МГТС  |  Система АФК  |  ФСК ЕЭС

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашней торговой сессии российский фондовый рынок не смог определиться с направлением движения. Рублевый индекс ММВБ вырос на 0.6% - до 1,937.64 б.п., долларовый индекс РТС просел на 0.5% - до 1,001.51 б.п. Причиной разнонаправленного движения стало ослабление курса российской валюты по отношению к доллару. Просадка рубля поддержала индекс ММВБ за счет снижения цены на бумаги экспортеров.

От сильной просадки рублевый индикатор спасают дивидендные бумаги. В частности, вчера, с учетом режима Т+2, был последний день для покупки под дивиденды бумаг АФК "Система" (+0.3%) и "МГТС" (-7.9%). Впереди закрытия реестров для получения дивидендов "Аэрофлота" (-0.14%), "Полюса" (+1.3%), "РуссНефти" (+0.08%), "ФСК ЕЭС" (+0.6%), "Алроса" (+0.4%), "Газпрома" (+0.4%).

Негатива добавляют и появившиеся новости о возможном ужесточении антироссийских санкций со стороны США. Стало известно, что администрация Дональда Трампа поддержала законопроект о более жестких санкциях против России.

Не смогла поддержать интерес к покупкам вчера и динамика сырьевого рынка, инвесторы обеспокоены разбалансировкой спроса и предложения на рынке нефти. Главной причиной для нервозности стал факт роста добычи сырья странами ОПЕК. Кроме того, Саудовская Аравия в августе намерена снизить цены на большинство видов нефти, экспортируемой в Европу и Азию.

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