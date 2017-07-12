"Мегафон" и VEON договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса "Евросети"

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания "Мегафон"и компания VEON Ltd договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса "Евросети". Об этом говорится в сообщении "Мегафона".

Так, "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% "Еврoсети" и доведет свою долю в компании до 100%. При этом "Евросеть" останется на рынке как операционная компания. ПАО "Вымпелком", в свою очередь, приобретёт половину розничных салонов "Евросети".

В сообщении говорится, что соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.

"Мы благодарны VEON за наше партнёрство в сфере развития розницы в течение последних пяти лет. Соглашение позволит "Мегафону" и VEON реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России. Сделка позволит "Мегафону" улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом "Евросеть" продолжит развиваться как розничная сеть", — подчеркнул генеральный директор "Мегафона" Сергей Солдатенков.