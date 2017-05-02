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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 мая 2017 г.Квартальная прибыль Merck выросла
вчера 16:54

Квартальная прибыль Merck выросла

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Немецкая фармацевтическая компания Merck сообщила о росте прибыли до 1.55 млрд долл или 0.56 долл на акцию в сравнении с 1.13 млрд долл или 0.4 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.88 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились на 1% до 9.43 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 0.83 долл на акцию и доходы в размере 9.25 млрд долл.

Merck улучшила свой прогноз относительно прибыли приходящейся на одну акцию в 2017 году. Теперь ожидания находятся в рамках диапазона от 3.76 долл до 3.88 долл за акцию в сравнении с 3.72 долл до 3.87 долл за акцию.

После публикации отчетности в ходе торгов на премаркете акции Merck выросли на 2%.

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