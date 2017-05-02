Финансовые результаты фармацевтической компании Pfizer за I квартал

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Фармацевтическая компания Pfizer сообщила о росте прибыли по итогам за I квартал текущего года до 3.12 млрд долл или 0.51 долл на акцию по сравнению с 3.04 млрд долл или 0.49 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.69 долл на акцию.

Доход вырос до 12.78 млрд долл с 13.01 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию 0.67 долл и доход в размере 13.09 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности Pfizer в ходе торгов на премаркете акции выросли на 1.1%