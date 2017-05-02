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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 мая 2017 г.По результатам за I квартал компания Aetna полу...
вчера 17:08

По результатам за I квартал компания Aetna получила убытки, но показатели превзошли ожидания аналитиков

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Страховая компания в сфере здравоохранения Aetna сообщила об убытках по итогам за I квартал текущего года в размере 381 млн долл или до 1.11 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 737 млн долл или до 2.08 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.71 долл на акцию по сравнению с 2.32 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы Aetna сократились до 15.17 млрд долл с 15.69 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2.37 долл на акцию и доходы в размере 15.4 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1.19%.

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