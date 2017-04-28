Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 мая

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за апрель;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за апрель;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за апрель;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за апрель;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за апрель;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за март;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за апрель;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за март;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за апрель.