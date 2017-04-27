Прибыль "Газпрома" в 2016 году увеличилась более чем на 20%

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 2016 год составила составила 951 637 млн рублей, увеличившись на 21% по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 1% и составила 6.111 трлн рублей. По данным компании, увеличение выручки от продаж связано с ростом продаж сырой нефти и газового конденсата.

Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% - до 3 302 770 млн рублей. Выручка от продажи газа в Европу и другие страны снизилась на 1% и составила 2 140 027 млн рублей. Чистая выручка от продажи газа в РФ увеличилась на 2% - до 819 924 млн рублей.

Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть обязательств по долгосрочным кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с ограничением к использованию в соответствии с условиями некоторых займов и других договорных обязательств) снизилась на 150 225 млн руб., или на 7%, с 2 083 120 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2015 года до 1 932 895 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года. Снижение данного показателя связано с уменьшением суммы кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи со снижением курса доллара США и евро, что было частично компенсировано уменьшением денежных средств и их эквивалентов на 31 декабря 2016 года.