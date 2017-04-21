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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:10 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за апрель;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за февраль;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за март;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

22:15 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

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