Квартальная прибыль Abbott Labs выросла

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в среду сообщила о росте прибыли по итогам I квартала текущего года до 419 млн долл или 0.24 долл на одну акцию против 316 млн долл или 0.21 долл на одну акцию.

Скорректированная прибыль составила 0.48 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 6.34 млрд долл с 4.89 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 0.43 долл на акцию и доходы в размере 6.16 млрд долл.

Компания подтвердила свой прогноз по прибыли на 2017 год до 2.4-2.5 долл на одну акцию. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.45 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в среду в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подорожали на 2.5%.