Квартальная прибыль инвестиционной компании BlackRock выросла

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о росте прибыли в I квартале текущего года до 862 млн долл или до 5.23 долл на акцию против 657.0 млн долл или 3.92 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 5.23 долл на акцию.

Выручка компании выросла на 8% до 2.82 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 4.89 долл на акцию и доходы в размере 2.86 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock подешевели на 0.4%.