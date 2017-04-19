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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2017 г.Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stan...
вчера 15:21

Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley выросли

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам I квартала текущего года до 1.93 млрд долл или 1 долл на акцию против 1.13 млрд долл или 0.55 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании выросли до 9.75 млрд долл по сравнению с 7.79 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 0.88 долл на акцию и доходы в размере 9.27 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 4%.

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