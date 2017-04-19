Российский рынок: итоги 18 апреля

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Во вторник на российском рынке распродажи наблюдались весь день. В "красной" зоне торговались практически все сектора. По итогам торгового дня рублевый индекс ММВБ снизился на 1.15%, опустившись до 1,920.29 б.п., долларовый индекс РТС ушел вниз на 1.5% до отметки 1,077.21 б.п.

В лидерах роста оказались акции "НМТП" (+6.5%). В секторе телекоммуникаций более чем на 8% выросли "РБК" на новостях в СМИ о возможной покупке группой ЕСН холдинга у "Онэксима" Михаила Прохорова.

Бумагам "ПИКа" (-0.21%), не помогла неплохая отчетность по МСФО за 2016 год. Также никакой реакции не было в динамике бумаг "М.Видео" (-0.13%) после публикации объёма продаж по итогам I квартала 2017 года, которые показали снижение на 3%.

На фоне новостей о рекордной выплавке стали в Китае хуже рынка выглядел металлургический сегмент: "Норникель" потерял 3/2%, "НЛМК" – 3.6%. Бумаги "ММК" (-4.3%) кроме прочего сегодня снижались на фоне того, что Citi понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) компании до "продавать".

Лидерами снижения среди "голубых фишек" вчера стали бумаги "Газпрома" (-1.2%) и "Сбербанка" (ап-1.6%, ао-0,4%).

Отрицательная динамика сырьевого рынка привела к просадке курса рубля. Не помог удержаться на позитивной стороне "россиянину" и налоговый период.