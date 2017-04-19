Курс доллара 56.1753   Курс евро 60.2649  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2017 г.Российский рынок: итоги 18 апреля
вчера 09:45

Российский рынок: итоги 18 апреля
Эмитенты:   Газпром  |  М.Видео  |  ММК  |  НЛМК  |  Новороссийский морской торговый порт  |  РБК  |  Сбербанк

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Во вторник на российском рынке распродажи наблюдались весь день. В "красной" зоне торговались практически все сектора. По итогам торгового дня рублевый индекс ММВБ снизился на 1.15%, опустившись до 1,920.29 б.п., долларовый индекс РТС ушел вниз на 1.5% до отметки 1,077.21 б.п.

В лидерах роста оказались акции "НМТП" (+6.5%). В секторе телекоммуникаций более чем на 8% выросли "РБК" на новостях в СМИ о возможной покупке группой ЕСН холдинга у "Онэксима" Михаила Прохорова.

Бумагам "ПИКа" (-0.21%), не помогла неплохая отчетность по МСФО за 2016 год. Также никакой реакции не было в динамике бумаг "М.Видео" (-0.13%) после публикации объёма продаж по итогам I квартала 2017 года, которые показали снижение на 3%.

На фоне новостей о рекордной выплавке стали в Китае хуже рынка выглядел металлургический сегмент: "Норникель" потерял 3/2%, "НЛМК" – 3.6%. Бумаги "ММК" (-4.3%) кроме прочего сегодня снижались на фоне того, что Citi понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) компании до "продавать".

Лидерами снижения среди "голубых фишек" вчера стали бумаги "Газпрома" (-1.2%) и "Сбербанка" (ап-1.6%, ао-0,4%).

Отрицательная динамика сырьевого рынка привела к просадке курса рубля. Не помог удержаться на позитивной стороне "россиянину" и налоговый период.

Другие новости

вчера
10:10
РЖД в мае ожидают роста погрузки примерно на 3%
вчера
10:04
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПЛАНИРУЕТ С 20 АПРЕЛЯ ROAD SHOW СУБОРДИНИРОВАННЫХ ЕВРОБОНДОВ В ДОЛЛАРАХ - ИСТОЧНИК
вчера
10:00
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Татагропромбанка"
вчера
09:49
Polymetal в I квартале нарастил выпуск золота на 18%, серебра - снизил на 15%
вчера
09:45
Российский рынок: итоги 18 апреля
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 апреля
вчера
09:19
Спасены три члена экипажа сухогруза, потерпевшего крушение в Черном море - СК
вчера
09:06
Курс доллара к мировым валютам растет в рамках коррекции
вчера
08:58
СПАСЕНЫ НЕСКОЛЬКО ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ПОТЕРПЕВШЕГО КРУШЕНИЕ В ЧЕРНОМ МОРЕ СУХОГРУЗА - СКР
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»