АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Татагропромбанка"

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам ООО "Татагропромбанк" (г. Казань). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 19 апреля 2018 г. через ПАО "АК Барс" банк, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 20 апреля 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 20 апреля 2017 года в газете "Республика Татарстан".