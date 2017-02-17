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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 20 февраля

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за январь;

03:01 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за февраль;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за январь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за февраль.

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