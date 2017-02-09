Объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 1%

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре 2016 года вырос на 1.0% с учётом сезонных колебаний после увеличения на 1.0% месяцем ранее.

Аналитики ожидали повышения декабрьского показателя на 1.0%.

Объём оптовых продаж в декабре вырос на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.29 сравнении с 1.31 в ноябре.