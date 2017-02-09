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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 февраля

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за январь;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

03:30 мск: Торговый баланс Китая за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за декабрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за декабрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за декабрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за январь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за январь;

18:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 февраля

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