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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 февраля 2017 г.СМИ: ФАС предложила запретить госкомпаниям прио...
вчера 10:00

СМИ: ФАС предложила запретить госкомпаниям приобретать новые активы

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Федеральная антимонопольная служба предлагает президентским указом снизить присутствие государства в экономике, запретив госкомпаниям и ГУПам напрямую и через "дочек" приобретать новые активы. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Ведомости".

Проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017-2019 годы, доработан и внесен в правительство, издание ознакомилось с ним, подлинность подтвердил представитель ФАС. Документ прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий ведомств, сообщил газете замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

В проекте указа сказано, что госкомпании также должны разработать программы отчуждения профильных активов. Это не значит, что всем госкомпаниям сразу нужно отчуждать активы, если компания эффективна, полноценный участник рынка и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на нем, актив можно оставить, отметил Пузыревский.

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