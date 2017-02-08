Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 февраля

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за январь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за январь;

08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

08:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

23:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

23:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

23:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.