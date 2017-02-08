Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 февраля

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за декабрь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за январь;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за январь;
08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
08:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за январь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
23:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
23:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.