Российский рынок: итоги 2 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к закрытию вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ снизился на 0.63% и составил 2,217.56 б.п., а долларовый индекс РТС поднялся на 0.33% - до отметки 1,171.42 б.п.

Голубые фишки показали падение: "Сбербанк" (-0.62%), "Газпром" (-0.57%), "Лукойл" (-0.31%), "ВТБ" (-0.55%), "Роснефть" (-1.05%). Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ возросли относительно вчерашнего дня – до 32,13 млрд руб.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "Башнефти" (-3.86%), "Новатэка" (-2.46%), "Магнита" (-2.11%), "МегаФона" (-1.61%).

Акции "МТС" (-2.26%) остаются в фокусе внимания после объявления buyback.

Лидерами повышения стали акции компаний сектора металлургии. "Норникель" (+4.13%) подорожал на фоне закрытия рудников на Филиппинах. Акции "ММК" (+1.4%) выросли на ожидании включения в индекс MSCI Russia (пересмотр базы расчета пройдет 9 февраля). РДР "Русала" прибавили по итогам основной сессии 5.2%, компания завершает дебютное размещение еврооблигаций. И лишь "НЛМК" и "Северсталь" подешевели на 0.36% и 2.34% соответственно.

Лучше рынка также финишировали также бумаги "ФСК ЕЭС" (+1.82%), "ФосАгро" (+1.47%), ап "Мечела" (+2.28%) и "Башнефти" (+1.77%).

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС вырос на 0.99% и составил 117, 800.0 б.п. Фьючерс на акции "Сбербанка" оказался в плюсе на 0.22%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0.45%, на акции "Лукойла" - на 0.41%.

На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро, следуя за котировками нефти, которые большую часть дня росли. Между тем, сдерживающим фактором остается ожидание выхода ЦБ на рынок с интервенциями.