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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за февраль, предварительно;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за декабрь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за январь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за январь;

17:15 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за январь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за январь;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь.

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