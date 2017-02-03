Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за январь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за февраль, предварительно;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за декабрь;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за январь;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за январь;
17:15 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за январь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за январь;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь.