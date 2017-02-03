Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Глава Минпромторга Денис Мантуров вошел в совет директоров "Газпрома" вместо Алексея Улюкаева. Об этом говорится в распоряжении на сайте правительства.

Кроме того, правительство утвердило еще 8 кандидатур в совет директоров "Газпрома".

Для справки: Денис Мантуров родился 23 февраля 1969 года в г. Мурманске. В 1994 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность "Социология", в 1997 г. – аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук, в 2002 г. – докторантуру Московского авиационного института. В 2006 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, специальность "Юриспруденция". Действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Денис Мантуров вошел в "первую сотню" резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

Напомним, что ПАО "Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.