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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2017 г.Денис Мантуров вошел в совет директоров "Газпро...
сегодня 10:15

Денис Мантуров вошел в совет директоров "Газпрома"

Эмитенты:   Газпром

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Глава Минпромторга Денис Мантуров вошел в совет директоров "Газпрома" вместо Алексея Улюкаева. Об этом говорится в распоряжении на сайте правительства.

Кроме того, правительство утвердило еще 8 кандидатур в совет директоров "Газпрома".

Для справки: Денис Мантуров родился 23 февраля 1969 года в г. Мурманске. В 1994 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность "Социология", в 1997 г. – аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук, в 2002 г. – докторантуру Московского авиационного института. В 2006 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, специальность "Юриспруденция". Действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Денис Мантуров вошел в "первую сотню" резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

Напомним, что ПАО "Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

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