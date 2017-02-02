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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 февраля

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии;

06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за январь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за январь;

11:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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