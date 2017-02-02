Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 1 февраля 2017 года.

Информация, полученная за период, прошедший после декабрьской встречи Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, и экономическая активность продолжила расширяться умеренными темпами. Прирост рабочих мест оставался значительным, и уровень безработицы удерживался вблизи недавних минимумов. Расходы домохозяйств продолжили умеренно расти, но инвестиции предпринимателей в основной капитал остались слабыми. Индикаторы потребительских и деловых настроений в последнее время улучшились. Инфляция повышалась в последние кварталы, но по-прежнему находится ниже долгосрочной цели Комитета в 2%. Рыночные индикаторы, оценивающие инфляционное уравновешивание, остаются низкими; большинство индикаторов, основанных на исследованиях долгосрочных инфляционных ожиданий, в целом почти не изменилось.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что на фоне постепенной корректировки монетарной политики экономическая деятельность будет расширяться умеренными темпами, условия на рынке труда в некоторой степени улучшатся дополнительно, а инфляция вырастет к 2% в среднесрочной перспективе. Краткосрочные риски, касающиеся экономической перспективы, выглядят преимущественно сбалансированными. Комитет продолжает внимательно отслеживать инфляционные индикаторы и развитие глобальной экономической и финансовой ситуации.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.50% - 0.75%. Настрой монетарной политики остаётся аккомодационным, тем самым поддерживая некоторое дальнейшее улучшение условий на рынке труда и возвращение инфляции к 2%.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации. В свете того, что текущий уровень инфляции отстаёт от 2%, Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое продвижение к его целям по инфляции. Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким путём, который послужит основанием лишь для постепенного увеличения ставки по федеральным фондам; ставка по федеральным фондам, вероятно, останется на некоторое время ниже тех уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономической перспективы, освещаемой поступающими данными.

Комитет придерживается его текущей политики по реинвестированию средств, полученных от погашения агентских долговых обязательств и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, и производит пролонгацию сроков погашения казначейских ценных бумаг в ходе аукциона, и он намерен это делать до тех пор, пока нормализация уровня ставки по федеральным фондам не пойдет полным ходом. Эта политика, подразумевающая сохранение вложений Комитета в долгосрочные ценные бумаги в значительных объёмах, должна способствовать сохранению аккомодационных финансовых условий.

Голосовавшие за решение Комитета по монетарной политике: Джанет Йеллен, председатель ФРС; Уильям Дадли, заместитель председателя ФРС; Лаэл Брэйнард; Чарльз Эванс; Стэнли Фишер; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; Джером Пауэлл; и Дэниел Тарулло.