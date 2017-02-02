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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2017 г.Российский рынок: итоги 1 февраля
вчера 09:45

Российский рынок: итоги 1 февраля
Эмитенты:   Газпром  |  ММК  |  МТС  |  РусГидро

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашней торговой сессии рублевый индекс ММВБ поднялся на 0.64% и составил 2,231.68 б.п., а долларовый индекс РТС прибавил 0.29% - до отметки 1,167.53 б.п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вторника – до 28.9 млрд руб.

По итогам дня аутсайдерами стали бумаги "ТМК" (-5.61%) после объявления о проведении SPO по цене ниже рынка, "ТГК-1" (-2.28%), "Газпрома" (-0.1%), ап "Мечела" (-1.68%), РДР "Русала" (-1.34%).

Лидерами повышения оказались акции "ММК" (+3.44%), "Северстали" (+2.61%), "Мостотреста" (+2.34%), "РусГидро" (+2.28%), "Норникеля" (+2.27%), "Полиметалла" (+2.17%). Капитализация "МТС" (+1.2%) выросла после того, как оператор повысил диапазон цены выкупа акций до 270-290 руб. Ралли в "Башнефти" (ао +0.63%, ап +3.89%) выдохлось.

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