Курс доллара 59.2168   Курс евро 63.6225  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2017 г.Квартальная прибыль Boeing выросла
сегодня 16:56

Квартальная прибыль Boeing выросла

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиастроительный концерн Boeing сообщил в среду о росте чистой прибыли по итогам IV квартала до 1.63 млрд долл или до 2.59 долл на акцию против 1.03 млрд долл или 1.51 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.47 долл на одну акцию.

Выручка сократилась на 1.2% до 23.29 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Boeing на уровне 2.35 долл на акцию и доходы в размере 23.19 млрд долл.

Компания прогнозирует по результатам за 2017 год прибыль в диапазоне от 9.1 долл на акцию до 9.3 долл на акцию, что чуть ниже средней оценки аналитиков в размер 9.31 долл на акцию. Выручка ожидается в диапазоне от 90.5 млрд долл до 92.5 млрд долл по сравнению с прогнозом аналитиков в размере 93.09 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в среду в ходе торгов на премаркете акции Boeing подорожали на 1.3%.

Другие новости

сегодня
17:16
Договоренности в рамках сделки по приватизации "Роснефти" будут исполняться - Путин
сегодня
17:13
FHFA: Индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 0.5%
сегодня
17:09
Совет директоров "Трансконтейнера" 15 февраля обсудит создание "дочки" в Китае
сегодня
17:03
Ставка RUONIA 24 января осталась на уровне 9,82%
сегодня
16:56
Квартальная прибыль Boeing выросла
сегодня
16:51
РФ в 2016 г увеличила производство палладия на 4,4% - Росстат
сегодня
16:46
ВСЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ СДЕЛКИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ РОСНЕФТИ, БУДУТ ИСПОЛНЯТЬСЯ - ПУТИН
сегодня
16:39
Квартальная прибыль United Technologies сократилась
сегодня
16:31
Цены промпроизводителей в РФ в 2016 г выросли на 4% - Росстат
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков