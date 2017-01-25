Квартальная прибыль Boeing выросла

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиастроительный концерн Boeing сообщил в среду о росте чистой прибыли по итогам IV квартала до 1.63 млрд долл или до 2.59 долл на акцию против 1.03 млрд долл или 1.51 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.47 долл на одну акцию.

Выручка сократилась на 1.2% до 23.29 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Boeing на уровне 2.35 долл на акцию и доходы в размере 23.19 млрд долл.

Компания прогнозирует по результатам за 2017 год прибыль в диапазоне от 9.1 долл на акцию до 9.3 долл на акцию, что чуть ниже средней оценки аналитиков в размер 9.31 долл на акцию. Выручка ожидается в диапазоне от 90.5 млрд долл до 92.5 млрд долл по сравнению с прогнозом аналитиков в размере 93.09 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в среду в ходе торгов на премаркете акции Boeing подорожали на 1.3%.