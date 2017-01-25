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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2017 г.Квартальная прибыль United Technologies сократи...
сегодня 16:39

Квартальная прибыль United Technologies сократилась

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленный конгломерат United Technologies сообщил о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала до 1.01 млрд долл или до 1.25 долл на акцию против 3.28 млрд долл или 4.16 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на одну акцию составила 1.56 долл, что совпало с прогнозом аналитиков.

Выручка компании выросла до 14.66 млрд долл с 14.3 млрд долл.

Аналитики прогнозировали доходы United Technologies в размере 14.71 млрд долл.

Компания подтвердила свой годовой прогноз прибыли на акцию в диапазоне 6.3-6.6 долл. Также прогноз выручки составил 57.5-59 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Texas Instruments подешевели на 1%.

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