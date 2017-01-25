Курс доллара 59.2168   Курс евро 63.6225  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

10:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за декабрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Выходной день в Австралии.

Другие новости

сегодня
10:19
Казначейство РФ 26 января предложит банкам на депозиты 150 млрд руб
сегодня
10:10
Индикатор потребления в Швейцарии в декабре увеличился до 1.5 пункта
сегодня
10:03
Рубль в начале дня вырос на 7 коп к доллару и на 11 коп к евро
сегодня
09:51
Китай может сократить выпуск 3,3 млн тонн алюминия в зимний период – СМИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 января
сегодня
09:04
РФ в 2017 г будет единственным островком экономической стабильности – глава ВЭБа
сегодня
08:34
Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро на опасениях относительно политики Трампа
сегодня
08:07
ПОВТОР: ОБЗОР: Сбербанк может создать в будущем подразделение для обслуживания роботов
сегодня
07:57
Комиссия в США призвала к модернизации стандартов безопасности литий-ионных аккумуляторов
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков