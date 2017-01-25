Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

10:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за декабрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Выходной день в Австралии.