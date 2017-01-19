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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:55

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 10.25 тыс. и составила 246.75 тыс.

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 января, сократилось на 15 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 234 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 252 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 249 тыс., пересмотрено с 247 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 10.25 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 246.75 тыс. (минимум с 3 ноября 1973 года).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 7 января, сократилось на 47 тыс. и составило 2046 тыс. против 2093 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2087 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1.75 тыс. до 2090.00 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 декабря, выросло на 212.3 тыс. и составило 2.5 млн человек. В аналогичный период 2015 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.85 млн человек.

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