Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре почти не изменилось

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в декабре уменьшилось на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1210 тыс. в годовом выражении против 1212 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1201 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1220 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений увеличилось на 0.7%.