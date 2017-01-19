Квартальная прибыль Netflix выросла и оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор потокового видео Netflix сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 66.7 млн долл или до 0.15 долл на акцию против 43.2 млн долл или 0.1 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились до 2.48 млрд долл с 1.82 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Netflix на уровне 0.13 долл на акцию и доходы в размере 2.47 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Netflix выросли на 7%.