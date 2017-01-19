Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 13 января.

Согласно средневзвешенному прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 0.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.6 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.5 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.04 млн барр., запасы бензина повысились на 9.75 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.17 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.01 млн барр.