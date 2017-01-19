Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 января

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за декабрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.