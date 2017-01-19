Курс доллара 59.1830   Курс евро 63.2252  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 января

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за декабрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Другие новости

сегодня
10:15
Таиланд заинтересован в поставках российского сжиженного газа
сегодня
10:10
Polymetal покупает 5% месторождения "Прогноз" с ресурсами более 9 тысяч тонн серебра
сегодня
10:08
АВТОВАЗ НАЧИНАЕТ ПЛАТИТЬ ПО РЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОЛГА ПЕРЕД СБЕРБАНКОМ, ВЕСЬ ДОЛГ БУДЕТ РЕСТРУКТУРИРОВАН В I КВАРТАЛЕ - И.О. ГЛАВЫ СБЕРБАНК КИБ
сегодня
09:54
ЦБ РФ отключил алтайский Тальменка-банк от своей платежной системы - источник
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 января
сегодня
08:57
Медь дорожает в ожидании сильной статистики из Китая
сегодня
08:15
Зависшие в проблемных банках Татарстана налоги и взносы будут считаться уплаченными - СМИ
сегодня
08:07
ПОВТОР: Власти РФ дополнительно потратят 158 млрд руб на поддержку экономики в 2017 г
сегодня
08:03
ПОВТОР: ВЭБ не исключает выхода на рынок займов ЕС в 2017 г в случае снятия санкций
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков