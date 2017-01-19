Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Таиланд заинтересован в поставках российского сжиженного газа. Переговоры о поставках уже ведутся российскими нефтегазовыми компаниями с таиландскими партнерами. Об этом сообщил РИА "Новости" в Бангкоке замминистра энергетики России Кирилл Молодцов.

"Одна из основных обсужденных на заседании тем – это поставки сжиженного природного газа. Тема, интересная для всех российских нефтегазовых компаний, занимающихся этой тематикой – это "Газпром", НОВАТЭК, "Роснефть", — сказал агентству Кирилл Молодцов, отметив значительный интерес таиландской стороны к таким поставкам.

Он также отметил, что все три компании уже вступили в активную стадию переговоров с таиландскими партнерами в рамках рабочих групп.