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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2017 г.Таиланд заинтересован в поставках российского с...
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Таиланд заинтересован в поставках российского сжиженного газа
Эмитенты:   Газпром  |  Роснефть

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Таиланд заинтересован в поставках российского сжиженного газа. Переговоры о поставках уже ведутся российскими нефтегазовыми компаниями с таиландскими партнерами. Об этом сообщил РИА "Новости" в Бангкоке замминистра энергетики России Кирилл Молодцов.

"Одна из основных обсужденных на заседании тем – это поставки сжиженного природного газа. Тема, интересная для всех российских нефтегазовых компаний, занимающихся этой тематикой – это "Газпром", НОВАТЭК, "Роснефть", — сказал агентству Кирилл Молодцов, отметив значительный интерес таиландской стороны к таким поставкам.

Он также отметил, что все три компании уже вступили в активную стадию переговоров с таиландскими партнерами в рамках рабочих групп.

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