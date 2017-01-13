Российский рынок: итоги 12 января

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ закрыл день на уровне 2,212.0 б.п. (-0.29%). долларовый РТС на фоне падения доллара вырос на 1.7% до отметки 1,175.28 б.п.

На российском рынке снижались акции металлургов и нефтяников. Так, "Северсталь" потеряла 0.6%, "ММК" – 1.2%, "Русал" - 1.5%. Бумаги "Роснефти" упали на 1.6%, "Лукойла" - на 2.7%. При этом "Татнефть" прибавила 1.5%, ап "Транснефти" - 4.9%.

В коррекцию ушли "ТГК-1" (-3.6%), "Мечел" (-1.6%), и "Распадская" (-2.2%). Акции "Норильского никеля" упали на 4.2% вслед за ценами никеля и после решения Индонезии возобновить экспорт никелевой руды.

Против рынка росли акции "Алроса" (+5.7%), скорректировавшиеся после существенного падения в среду после публикации операционных показателей. Спросом пользовались и бумаги "Аэрофлота" (+7.4%), "Мосбиржи" "РусГидро" (+2.2%) и "МРСК Центра" (+8.7%).