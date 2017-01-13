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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 января

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за декабрь;

03:00 мск: Торговый баланс Китая за декабрь;

03:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

03:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за декабрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь; предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь.

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