Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 января

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за декабрь;
03:00 мск: Торговый баланс Китая за декабрь;
03:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;
03:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за декабрь;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за декабрь;
16:30 мск: Розничные продажи в США за декабрь;
16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;
17:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за ноябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь; предварительно;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь.