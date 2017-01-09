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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2017 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Интехбанка" ...
вчера 10:00

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Интехбанка" начнутся не позднее 12 января 2017 года
Эмитенты:   ВТБ 24  |  Интехбанк  |  Сбербанк

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Страховые выплаты вкладчикам ПАО "Интехбанк" начнутся не позднее 12 января 2017 года. об этом сообщает департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

АСВ по итогам конкурсного отбора приняло решение о привлечении 3 банков-агентов: ПАО "Сбербанк", "ВТБ 24" (ПАО), ПАО "АК Барс" банк. Банки-агенты выбраны для проведения выплат в сжатые сроки и создания максимально комфортных условий для получения возмещения вкладчиками.

Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема банками-агентами заявлений от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ 11 января 2017 года.

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

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