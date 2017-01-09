Важнейшие события предстоящей недели: пресс-конференция Дональда Трампа, квартальная отчётность банков США, данные по объёму промпроизводства в Европе и розничным продажам в США

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

На предстоящей неделе в поле зрения инвесторов вновь окажутся события в США, где в среду состоится первая после президентских выборов пресс-конференция Дональда Трампа. Трейдеры надеются услышать детали экономической программы Трампа, чтобы убедиться в его готовности исполнять предвыборные обещания, способствовавшие росту индекса DJIA на 9% с момента оглашения результатов выборов.

Кроме того, в США начался сезон квартальной отчётности, и на этой неделе состоится публикация финансовых результатов за IV квартал и 2016 год ведущих американских банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. С 8 ноября индекс банковского сектора США вырос на 18%; наиболее быстрыми темпами повышались акции Goldman Sachs, подорожавшие на 35%.

Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, совокупная прибыль крупнейших компаний, входящих в индекс S&P 500 в IV квартале выросла на 6.1% в годовом выражении, в то время как прибыль финансового сектора увеличилась на 15.7% на ожиданиях повышения процентных ставок в США.

По итогам торгов в минувшую пятницу индекс DJIA вырос на 0.3%, вплотную приблизившись к отметке 20000 пунктов и прибавив за неделю 1%. Индекс S&P 500 к закрытию пятницы вырос на 0.35%, обновив в ходе торгов исторический максимум (2282) и подорожав по итогам недели на 1.7%. Индекс Nasdaq Composite за неделю вырос на 2.5%, прибавив в пятницу 0.6% благодаря повышению акций ведущих технологических компаний, включая Amazon.com (+2%).

Рост фондовых индексов США в пятницу происходил на фоне публикации ключевого отчёта по рынку труда Non-farm payrolls, который был воспринят инвесторами позитивно, несмотря на то, что основные цифры оказались хуже рыночных ожиданий. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в декабре выросло на 156 тыс. (прогноз: 180 тыс.), однако данные за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения до 204 тыс. со 178 тыс. Уровень безработицы в декабре немного вырос - до 4.7% с 4.6%, что было связано с увеличением численности рабочей силы, и это было расценено как позитивный сигнал. В дополнение, средняя почасовая заработная плата выросла на 0.4% по сравнению с ноябрём, увеличившись на 2.9% в годовом выражении - максимальными темпами с середины 2009 года.

Уверенный рост фондовых индексов после победы Дональда Трампа застал некоторых инвесторов врасплох. Известный в США эксперт по фондовым рынкам Майкл Ёшиками в интервью телеканалу CNBC в среду заявил о начале "панических покупок со стороны людей, пропустивших ралли". По его словам, инвесторы ждут снижения налогов, поэтому продолжат "входить в рынок даже на текущих уровнях".

Цены на нефть на прошлой неделе умеренно выросли на фоне поступающих сигналов от крупнейших экспортёров о сокращении поставок нефти на мировой рынок. К закрытию торгов в пятницу февральский контракт на нефть марки WTI достиг отметки 53.99 долл за барр., прибавив за торговую сессию 0.4% и повысившись на 0.5% по итогам недели. Мартовский контракт на нефть марки Brent в пятницу подорожал также на 0.4%, достигнув к закрытию 57.10 долл за барр. По итогам недели стоимость Brent увеличилась почти на 0.5%.

Напомним, в ноябре страны ОПЕК договорились уменьшить производство нефти с 1 января 2017 года на 1.2 млн барр. в сутки, а затем страны, не входящие в картель, пообещали сократить производство почти на 600 тыс. барр. в сутки. В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Кувейт планирует сократить поставки нефти в большем объёме, чем планировалось. Днём ранее в The Wall Street Journal появилось сообщение, что с октября Саудовская Аравия уменьшила производство нефти почти на 500 тыс. барр. в сутки.

Тем не менее, трейдеры опасаются начала нисходящей коррекции нефтяных фьючерсов, учитывая декабрьский рост цен почти на 9%, который мог побудить увеличить добычу тех производителей нефти, которые не участвуют в соглашении о сокращении поставок (например, Ливия, Нигерия или США). 18 и 19 января будут опубликованы свежие отчёты ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA) о декабрьских объёмах поставок нефти крупнейшими странами-экспортёрами.

По данным компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе выросло на 4 шт. до 529 шт., увеличившись десятую неделю подряд. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе выросло на 7 шт. до 665 шт., что оказалось на 1 шт. больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На этой неделе одним из главных драйверов для финансовых рынков может стать пресс-конференция Дональда Трампа. Слушая выступление Трампа, трейдеры будут сравнивать план ближайших действий новой администрации Белого дома с предвыборными обещаниями избранного президента. В минувшую пятницу Трамп провёл брифинг с руководством разведывательных служб США, где заслушал доклад о "хакерских атаках России с целью вмешательства в президентские выборы". Авторы доклада сообщили, что хакерские атаки проводились по личному приказу президента РФ Владимира Путина.

После брифинга Трамп написал в своём микроблоге Twitter, что хакерские атаки "никак не повлияли на результаты выборов, учитывая тот факт, что не было никакого вмешательства в работу машин для голосования". Позднее он добавил, что представители Демократической партии продолжают "устраивать шум" по поводу хакерских атак на "плохо защищённые" серверы DNC (Democratic National Committee - Национальный комитет Демократической партии), потому что демократы "так много потеряли" и "находятся в полном замешательстве" после проигрыша на выборах.

Также Трамп заявил, что некоторые страны, включая Россию и Китай, проводят последовательную работу по взлому серверов правительственных учреждений США, поэтому он намерен создать специальную "кибер-команду" для отражения этих атак. Руководству команды отдан приказ представить в течение 90 дней план по предотвращению кибер-атак со стороны других государств. Трамп уточнил, что рекомендации "кибер-команды" будут держаться в секрете.

В эту субботу избранный президент США подтвердил свой конструктивный настрой по отношению к России, заявив, что намерен поддерживать хорошие отношения с РФ, основанные на взаимном уважении. "Поддерживать хорошие отношения с Россией - это хорошее дело, а не плохое. Только "тупицы" или дураки могут думать, что это плохо. У нас и без того есть достаточно проблем по всему миру. Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны, возможно, будут работать вместе для решения некоторых из многих больших и актуальных проблем и вопросов МИРА!", - написал Трамп в своём микроблоге Twitter (орфография автора при переводе сохранена - прим МФД).

Некоторые американские политики и эксперты выражают обеспокоенность откровенностью и активностью Трампа в его микроблоге, поскольку его заявления могут оказать существенное влияние и на финансовые рынки, и на международные отношения. В частности, на прошлой неделе Трамп критиковал японских автопроизводителей, угрожая повысить ввозные пошлины для автоконцерна Toyota, если он начнёт ввозить в США автомобили, произведённые на новом заводе Toyota в Мексике.

Помимо пресс-конференции Трампа и квартальных результатов ведущих американских банков, в поле зрения инвесторов на предстоящей неделе окажутся важные макроэкономические отчёты США - данные по розничным продажам, индекс цен производителей и индекс потребительского доверия от университета Мичигана, намеченные к публикации на пятницу. Макроэкономический календарь Европы будет представлен данными по объёму промышленного производства стран еврозоны и Великобритании, по уровню безработицы в еврозоне и торговому балансу Великобритании.

Следует отметить, что предстоящий выход Великобритании из ЕС по-прежнему беспокоит европейских политиков, которые опасаются повторения этой истории внутри еврозоны. В выходные вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью журналу Der Spiegel, что распад еврозоны "больше не является чем-то немыслимым". "Если такое случится, наши дети и внуки нас проклянут, потому что Германия является самым большим бенефициаром Европейского сообщества - экономически и политически", - сказал Габриэль.

Также на этой неделе будут опубликованы свежие инфляционные показатели (вторник) и данные торгового баланса (пятница) Китая. Трейдеры продолжат отслеживать волатильность китайского юаня, который резко вырос несколько дней назад, но затем откатился вниз.

В минувшую субботу были опубликованы данные о сокращении валютных резервов Китая в декабре на 41 млрд долл до 3.011 трлн долл (минимум с февраля 2011 года). Снижение произошло по итогам шестого месяца подряд. За прошедший 2016 год валютные резервы Китая сократились на 320 млрд долл после снижения на 513 млрд долл в 2015 году.

По словам аналитиков, сокращение валютных резервов в декабре было связано с попыткой китайских властей поддержать ослабевший юань перед инаугурацией Дональда Трампа, которая состоится 20 января. В IV квартале 2016 года китайский юань подешевел против доллара США на 4% на фоне ускорившегося оттока капитала из Китая и общего укрепления доллара против ведущих мировых валют на ожиданиях дальнейшего повышения процентной ставки ФРС. По итогам 2016 года китайский юань подешевел на 6.6%, снизившись наиболее быстрыми темпами за период с 1994 года.

Ещё одним заметным событием предстоящей недели может стать намеченное на среду заседание ЦБ Бразилии. В конце ноября регулятор второй раз подряд понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 13.75%. По мнению экспертов, учитывая продолжающийся экономический спад в Бразилии, смягчение монетарной политики может продолжиться, несмотря на то, что инфляция (около 7% годовых) по-прежнему существенно превышает целевую планку ЦБ, составляющую 4.5%.

Важнейшие события в мировой экономике с 9 по 15 января:

Понедельник, 9 января

Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

Торговый баланс Германии;

Объём промышленного производства в Германии, Голландии и Греции;

Уровень безработицы в еврозоне;

Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;

Розничные продажи в Швейцарии;

Индекс цен на дома в Великобритании (Halifax);

Индекс рыночных условий в сфере занятости и объём потребительского кредитования в США;

Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.

Вторник, 10 января

Розничные продажи в Австралии и Бразилии;

Объём нового кредитования, денежная масса М2, индекс потребительских цен и индекс цен производителей в Китае;

Индекс потребительского доверия в Японии;

Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

Уровень безработицы в Швейцарии;

Объём промышленного производства во Франции;

Индекс оптимизма в малом бизнесе и оптовые запасы в США;

Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

Число закладок новых домов и выданных разрешений на строительство в Канаде.

Среда, 11 января

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

Индекс деловых настроений в ЮАР;

Итоги заседания совета директоров Банка Бразилии по монетарной политике;

Объём промышленного производства в Испании;

Индекс потребительских цен в Греции;

Объём промышленного производства и объём производства в строительном секторе Великобритании;

Товарный торговый баланс Великобритании;

Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

Пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа;

Публикация квартальной отчётности KB Home.

Четверг, 12 января

Платёжный баланс, объём банковского кредитования, индекс оценки текущей экономической ситуации Eco Watchers в Японии;

Объём промышленного производства и потребительская инфляция в Индии;

Объём производства в обрабатывающем секторе ЮАР;

ВВП Германии за 2016 год;

Индекс потребительских цен во Франции;

Уровень безработицы в Греции;

Объём промышленного производства в Италии и еврозоне в целом;

Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

Еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице и цены на импорт в США;

Индекс цен на дома в Канаде;

Выступление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса;

Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

Публикация квартальной отчётности Delta Airlines.

Пятница, 13 января

Денежная база М2 в Японии;

Торговый баланс Китая;

Торговый баланс Индии;

Торговый баланс и розничные продажи в Голландии;

Индекс потребительских цен в Испании;

Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

Индекс цен производителей и розничные продажи в США;

Товарно-материальные запасы компаний США;

Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана;

Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

Публикация квартальной отчётности JPMorgan Chase, Bank of America, PNC Financial, Wells Fargo, BlackRock.

Воскресенье, 15 января

Объём прямых иностранных инвестиций в ценные активы Китая.

Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.

Подготовлено с использованием материалов Markit, CNBC и MarketWatch.