Курс доллара 59.8961   Курс евро 63.1125  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за ноябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;

11:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за ноябрь;

11:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за декабрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;

18:00 мск: Индекс рыночных условий в сфере занятости США за декабрь;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за ноябрь.

Другие новости

вчера
10:03
ИНДЕКС ММВБ В НАЧАЛЕ ДНЯ РОС НА 0,4%, ИНДЕКС РТС - НА 0,1% - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
10:00
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Интехбанка" начнутся не позднее 12 января 2017 года
вчера
09:48
ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня - аналитики
вчера
09:45
Важнейшие события предстоящей недели: пресс-конференция Дональда Трампа, квартальная отчётность банков США, данные по объёму промпроизводства в Европе и розничным продажам в США
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 января
вчера
09:26
Росстат улучшил оценку спада ВВП России в 2015 г до 3% с 3,7%
вчера
08:21
Биржи АТР торгуются в плюсе вслед за американскими индексами
вчера
07:00
ПОВТОР - Закон о госбюджете Украины на 2017 г вступил в силу
08.01.2017
22:28
Бюджет РФ будет устойчив при цене нефти в $40 без повышения налоговой нагрузки - глава МЭР
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков