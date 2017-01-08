Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за ноябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за ноябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;
11:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за ноябрь;
11:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за декабрь;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;
18:00 мск: Индекс рыночных условий в сфере занятости США за декабрь;
18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за ноябрь.