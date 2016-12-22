АСВ выбрало банк-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Татфондбанка"

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "Татфондбанк". Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк", "ВТБ 24" (ПАО), АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "АК Барс" банк выплатят возмещения вкладчикам банка

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банков начнутся 26 декабря 2016 года.

Подробная информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами будет размещена АСВ до 23 декабря 2016 года.