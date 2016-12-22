Российский рынок: итоги 21 декабря

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ потерял 0.63% и зафиксировался на уровне 2,212.33 б.п., а долларовый индекс РТС опустился на 0.15% - до отметки 1,140.88 б.п.

Локомотивом снижения стали акции "Газпрома" (-1.4%). Распродажам также подверглись акции "ТГК-1" (-6.8%), "Камаза" (-3.34%), "ФСК ЕЭС" (-2.7%), ап "Башнефти" (-2.7%).

Лучше рынка выглядели бумаги "МосЭнерго" (+5.6%), "ЛСР" (+1.14%), "Распадской" (+1.12%), "ВСМПО-Ависма" (+0.52%), "Мечела" (+0.47%), ап "Сбербанка" (+0.92%). Акции "Лукойла" (+0.7%) на фоне новостей о возможности получить новую площадку на шельфе Балтийского моря.