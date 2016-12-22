Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 декабря

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за ноябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за ноябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, финал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, финал;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за октябрь;

18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за ноябрь;

18:00 мск: Личные расходы потребителей в США за ноябрь;

18:00 мск: Личные доходы потребителей в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.