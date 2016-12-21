Российский рынок: итоги 20 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ закрылся на уровне 2,226.36 б.п., прибавив 0.48%. Долларовый индекс РТС в конце дня зафиксировался на отметке 1,142.54 пункта (+1.1%).

Фаворитами на российском рынке во вторник стали акции "Аэрофлота" (+6%), продолжающие отыгрывать уход с рынка "Трансаэро".

Среди "голубых" фишек опережающим приростом выделились акции "Лукойла" (+1.9%), В нефтегазовом секторе снижались бумаги "Роснефти" (-0.6%). Подросли на 2.8% акции "Татнефти". Бумаги "Газпрома", прибавившие 0.4%, никак не отреагировали на новость о возможных проблемах с активами в Турции.

Утром в лидерах роста были акции ГМК "Норильский никель" (-0.11%). Акционеры компании на внеочередном собрании утвердили выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 444,25 руб. на акцию.

Энергетики продолжают расти. Акции "ТГК-1" прибавили 2.5%, "МРСК Центра" выросли на 3.7%. Бумаги "Россетей" (%) отыграли вчерашнюю глубокую просадку от распродаж, поводом к которым послужило известие о том, что совет директоров эмитента принял решение о выкупе дополнительных выпусков акций нескольких электроэнергетических компаний. Коллеги по направлению – акции "Мосэнерго" - упали на 6.8%. В металлургическом сегменте подорожали "ММК" (+2.6%), "Северсталь" (+1.9%). А вот "Мечел" и "Русал" скорректировались на 2.5% и 2.4% соответственно. "Полиметалл" подешевел на 1.3%.

Российский рубль во вторник вернулся к укреплению в парах с иностранными валютами.