Курс доллара 61.1092   Курс евро 63.6086  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2016 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за ноябрь;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за ноябрь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Другие новости

вчера
10:00
МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РФ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ, ПЛАНИРУЕТ СОБИРАТЬСЯ НЕ РЕЖЕ ДВУХ РАЗ В МЕСЯЦ - НОВАК
вчера
10:00
ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В 2016 ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА 4,8% ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ, ДО 253,5 МЛН ТОНН - НОВАК
вчера
09:55
ПРОГНОЗ - Рынок акций РФ и рубль могут немного вырасти в начале дня на сильной нефти
вчера
09:45
Российский рынок: итоги 20 декабря
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 декабря
вчера
09:22
"Лукойл" просит расширить льготы по пошлине для нефти Пякяхинского месторождения - газета
вчера
09:01
Турция считает перспективным переход на нацвалюту в торговле с Азербайджаном - министр
вчера
08:38
Американская Halliburton собирается купить нефтесервисную группу "Новомет" - газета
вчера
08:04
ПОВТОР: Банки приобрели около 85% биржевых облигаций "Роснефти" на 30 млрд руб, УК - 11,5%
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2016 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков