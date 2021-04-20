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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 апреля

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за февраль;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за январь;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за март;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за март;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль.

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