Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 апреля

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за февраль;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за январь;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за март;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за март;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль.