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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2021 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
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АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Нефтепромбанка"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Нефтепромбанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Нефтепромбанк" будет осуществлять банк "ВТБ" (ПАО), действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Нефтепромбанк" ликвидационных процедур.

При этом банк "ВТБ" (ПАО) на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АО "Нефтепромбанк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

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