Delta Air Lines получила убытки по результатам I квартала

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила об убытках по итогам I квартала 2021 года в размере 3.55 долл на акцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Доход Delta сократился до 4.15 млрд долл по сравнению с 10.47 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали доход на уровне 3.94 млрд долл и убытки в размере 3.13 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании сократились на 0.19%.