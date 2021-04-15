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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2021 г.Объём промышленного производства в США в марте ...
сегодня 16:23

Объём промышленного производства в США в марте вырос на 1.4%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 2.6% в феврале (пересмотрено с (-2.2%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 2.7%.

По сравнению с мартом 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 1.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 74.4% против 73.4% месяцем ранее (пересмотрено с 73.8%). Годом ранее - в марте 2020 года показатель составлял 73.6%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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