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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 10:15

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Геобанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации КБ "Геобанк" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 12 апреля 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам КБ "Геобанк" (ООО) в течение не менее 1 года.

Вкладчики банка, которые одновременно являются клиентами ПАО "Сбербанк", могут обратиться с заявлением о выплате возмещения через "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса банка-агента (сервис доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в WEB-версии).

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении КБ "Геобанк" (ООО) ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 9 апреля 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 12 апреля 2021 года в газете "Российской газете".

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